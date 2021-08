Tysk offiser: 5.000 venter på å flys ut av Kabul

General Zorn sa mandag at antallet har sunket fra 7.000 i helgen, og at de forsøker å redusere tallet mest mulig for å gi plass til flere, og fordi innkvarteringsforholdene på flyplassen er dårlige.

Han vet ikke hvor mange som er kvinner og barn, men sier at rundt halvparten av dem som flys ut på tyske fly, er kvinner.

Tyskland fløy søndag inn ekstra forsyninger for å avhjelpe situasjonen inne på flyplassen, blant annet bleier, tåtesmokker og leketøy.

Utenfor flyplassens porter er situasjonen dramatisk, og det er potensial for vold sier Zorn.