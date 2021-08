40 enorme vifter skal pumpe ut 1.000 kubikkmeter med luft per sekund gjennom filtre fra det 25 meter høye tårnet. Innenfor en kvadratkilometer skal skadelig partikler i luften halveres.

– Dette er en stor dag for Dehli i kampen mot forurensning, sier Arvind Kejriwal, som leder byregjeringen i New Delhi.

Kritikere mener imidlertid at det blir svært dyrt å sette opp nok slike tårn til at det løser problemet og at det finnes mer kostnadseffektive løsninger.