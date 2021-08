Svenske helsemyndigheter varsler ny smitteøkning

Folkhälsomyndigheten i Sverige la mandag fram de tre scenarioene for utviklingen av coronasmitte i høst. I samtlige tror myndighetene at smittespredningen kommer til å øke og at deltavarianten av coronaviruset vil bli dominerende i smittebildet. Verst ventes det å bli i midten av oktober.

I det verste scenarioet ser en for seg det vil være nesten 70 personer daglig som blir lagt inn på sykehus, mens man forventer at antallet som må legges inn på intensivavdeling, til å bli rundt ti per dag. I de to andre modellene anslås antallet syke som behøver sykehusinnleggelse, å bli om lag halvparten så mange.

Beregningene er beheftet med en viss tvil på grunn av usikkerhet om hvor smittsom deltavarianten er sammenlignet med det opprinnelige coronaviruset. Tidligere er det anslått at delta er 50 prosent mer smittsom, mens det i de to alvorligste scenarioene blir anslått til å være opptil 70 prosent mer smittsomt.