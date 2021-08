Utviklingsministeren bekymret over situasjonen i Tigray

– Situasjonen inne i Tigray blir bare verre. Hjelpeorganisasjonene har fortsatt ikke tilgang til flere hundre tusen mennesker som nå står i fare for å sulte, sier Ulstein.

Utviklingsministerens besøk er ifølge Utenriksdepartementet det første på politisk nivå til Sudan siden Omar al-Bashir ble styrtet i 2019.

Etiopiske regjeringsstyrker innledet i november i fjor en stor offensiv for å ta kontrollen over Tigray-regionen fra provinsmyndighetene som var dominert av Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF).

Kan bli rammet hardt

Flere hundre tusen er drevet på flukt, og mange har funnet veien over grensa til nabolandet Sudan.

Ulstein varsler også om at krisen i Tigray kan bli en flyktningkrise som kan ramme nabolandene, blant dem Sudan, hardt.

– Det er en menneskeskapt krise som raskt kan utvikle seg til en større flyktningkrise, blant annet her i Sudan, sier Ulstein.

Allerede mange flyktninger

Ifølge FNs nødhjelpskontor (OCHA) vil 13,4 millioner trenge humanitær hjelp i Sudan i år, noe som er 4,1 millioner flere enn i fjor.

– Jeg vil berømme Sudan for at de har holdt grensene åpne. Med flere flyktninger vil presset på vannressurser og landområder øke. Da er det viktig at det internasjonale samfunnet støtter opp, og at vi bidrar med utviklingsmidler til støtte for vertslandet, sier Ulstein.

Sudan huser allerede 1,1 millioner flyktninger, mens 2,5 millioner er internt fordrevne, ifølge UNHCR.