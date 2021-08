Sammenstøt mellom demonstranter i Oregon

Et par hundre mennesker deltok på samlinger flere steder i byen. På en parkeringsplass hadde rundt 100 personer møtt opp til et møte for ytre høyre-gruppen Proud Boys, ifølge den lokale TV-stasjonen KOIN-TV.

En varebil forsøkte å kjøre inn på plassen, men krasjet og sjåføren løp vekk. Da tente demonstranter på fyrverkeri og lignende gjenstander. Det er uklart om noen fikk alvorlige skader.

Senere ble det hørt skyting nær en demonstrasjon i sentrum av Portland. Den 37 år gamle venstreaktivisten Dustin Brandon Ferreira sier til avisen The Oregonian at han var sammen med flere andre da en menn brukte en nedsettende betegnelse på en svart mann i gruppen og deretter skjøt flere skudd mot dem. Politiet sier mannen er pågrepet. Ingen ble såret i hendelsen.

Tidligere hadde rundt 200 personer samlet seg i forbindelse med en demonstrasjon knyttet til antifascisme. Planene om de ulike samlingene gjorde at politiet stilte med store mannskaper. Politisjef Chuck Lovell sa på forhånd at han ventet at det ville bli sammenstøt, men at hans folk ikke nødvendigvis ville gå mellom gruppene.

Bilder viser folk fra ytre høyre-gruppen Proud Boys og motdemonstranter som bruker bjørnespray mot hverandre.