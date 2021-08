Israel er et av landene som har størst andel vaksinerte i befolkningen. Forskere har derfor fulgt coronasituasjonen i landet med interesse.

Israel kom i gang med vaksineringen tidlig: i desember 2020. Da var landet inne i et smitteutbrudd som nådde toppen i midten av januar med opp til 9000 til 10 000 smittede daglig.

I mai og første delen av juni var daglige nye tilfeller sunket til et tosifret antall.

Vaksineringen har gått raskt. Nå er 78 prosent av befolkningen over tolv år fullvaksinert. For hele befolkningen er tallet nær 60 prosent. De fleste har fått Pfizer-vaksinen.

Men ettersom Delta-varianten har fått feste i landet, har smittetallet økt raskt igjen.

Den 16. august ble det registrert 8698 nye smittede. Gjennomsnittet er nå på over 6000 daglig den siste uka. Over halvparten av nye smittede er fullvaksinerte skrev Science mandag.

Flere sykehusinnleggelser

Tallene viser at uvaksinerte har langt større risiko for å trenge sykehusinnleggelse. De har også større risiko for å dø. Men det er også noen alvorlige tilfeller blant vaksinerte.

15. august var 514 israelere innlagt med alvorlig Covid-19. Det er en økning på 31 prosent fra fire dager tidligere, skriver Science.

59 prosent av de med alvorlig sykdom er fullvaksinerte. De fleste, 87 prosent er over 60 år.

– Det er så mange gjennombruddsinfeksjoner at de dominerer og de fleste av pasientene som er innlagt på sykehus er faktisk vaksinert, sier Uri Shalit, bioinformatiker ved Israel Institute of Technology til tidsskriftet.

Gjennombruddsinfeksjoner er når personer som er vaksinert likevel blir syke med Covid-19.

Helseeksperter har advart statsminister Naftali Bennett om at 4 800 coronapasienter kan trenge sykehusinnleggelse innen 10. september, skriver The Times of Israel. Det vil i så fall legge stort press på helsevesenet, ifølge avisa.

Svekket beskyttelse?

Vi vet enda ikke hvor lenge immuniteten varer etter vaksinering. Økningen i tilfeller i Israel kan kanskje tyde på at man begynner å se en svekket effekt hos de som ble vaksinert først, skriver Science.

En studie i Israel som ble lagt ut som preprint 31. juli, viser at personer som ble vaksinert i januar hadde 2,26 ganger større sjanse for å få en gjennombruddsinfeksjon enn de som ble vaksinert i april. Studien gjort av forskere ved Maccabi Healthcare Services og er ikke fagfellevurdert.

– Ikke helt uventet

Hun sier at Økningen av smittetilfeller og sykehusinnleggelser i Israel ikke helt uventet, ifølge Gunnveig Grødeland.

Gunnveig Grødeland er forsker ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Universitetet i Oslo. Foto: Øystein Horgmo

– Det er først og fremst de som ble vaksinert først som blir smittet på nytt. Det er de eldste og svakeste, og de vet vi allerede at har redusert effekt av vaksinene, sier Grødeland til Forskning.no.

Hun er forsker ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Universitetet i Oslo.

– Man må ikke tolke dette til å gjelde for hele befolkningen, men snarere som at de eldste kanskje ikke har så god og langvarig immunitet etter vaksinering som man kunne ha ønsket.

God effekt mot Delta-varianten

Grødeland sier at generelt så bekrefter flere studier at mRNA-vaksinene gir god beskyttelse mot smitte og alvorlig sykdom for Delta-varianten.

– De har god effekt mot alvorlig sykdom allerede etter første vaksinering. Mens effekten mot symptomatisk sykdom nok er betydelig lavere. Men etter andre vaksinering går beskyttelsen opp, også mot symptomatisk sykdom. Da har man nesten like god beskyttelse mot Delta som mot Alfa-varianten med mRNA-vaksine. Gjennomgående så er det litt redusert effekt mot Delta, men det er fortsatt veldig gode vaksiner.

Israel ruller ut en tredje dose

Israel har nå begynt å tilby en tredje vaksinedose til de som er over 50 år. Sårbare personer og helsearbeidere kan også få en ekstra dose. Dette skal «booste» immuniteten. Håpet er at dette skal bremse smitten.

Mandag hadde nær en million israelere mottatt en tredje dose.

– For de eldste som både er mest utsatt for redusert vaksineeffekt og alvorlig Covid-19, så ser det ut til å kunne gi mening, for å få økt responsen igjen og få de opp på et beskyttende nivå, sier Grødeland.

– Men jeg tenker at man må være forsiktig med å overføre disse dataene til andre land uansett, fordi det er en forskjell i demografi i Israel kontra Norge for eksempel.

Ikke like mange vaksinerte blant de yngre

Overlege ved Folkehelseinstituttet Sara Sofie Viksmoen Watle har også sett på tallene fra Israel. Vaksinasjonsdekningen blant yngre voksne, ungdom og barn lavere enn for de eldste i Israel, skriver hun i en e-post til Forskning.no.

Overlege ved Folkehelseinstituttet, Sara Sofie Viksmoen Watle. Foto: FHI

– Det betyr at det kan forekomme smittespredning i yngre aldersgrupper og dermed utsette de eldre for smitte og sykdom selv om de er vaksinert.

– Det viser betydningen av at også unge voksne lar seg vaksinere – selv om noen yngre kan bli alvorlig syke så er risikoen lav, men de bidrar til smittespredning som går ut over de eldre og andre personer som har lavere grad av beskyttelse etter vaksinasjon, skriver Watle.

Hun påpeker at innleggelser i intensivavdeling og dødsfall i Israel foreløpig ikke følger smittestigningen like tett som ved tidligere bølger, som tyder på en god beskyttelse mot alvorlig sykdom.

– Men vaksinene vil ikke beskytte alle like godt, og med økende smitte i befolkningen, så er det forventet at også fullvaksinerte vil bli smittet, og noen vil også bli alvorlig syke.

– De som vil ha høyest risiko for alvorlig sykdom og død i en fullvaksinert befolkning, vil være de som i utgangspunktet hadde høy risiko for alvorlig sykdom, det vil si de aller eldste og de med medisinske risikotilstander, sier Watle.

Foreløpig ikke aktuelt i Norge

Noen land i Europa har også bestemt å gi en tredje vaksinedose til utsatte grupper. Tyskland og Storbritannia har bestemt at det skal tilbys en ekstra dose til eldre og personer i risikogrupper, skriver TV 2. Også Sverige vil gi en ekstra dose til personer som er spesielt utsatte.

I Norge er det foreløpig ikke aktuelt å gi en tredje dose.

Smitteverndirektør Geir Bukholm ved Folkehelseinstituttet sa tidligere i august til VG at det i dag ikke finnes data som bekrefter at de eldste vil ha nytte av dose tre.

– Med dagens kunnskap er det ikke riktig å si at en tredje dose er nødvendig for den alminnelige befolkningen. Men en tredje dose kan være nødvendig for de med svekket immunforsvar.

Det er viktig at fullvaksinerte fortsetter å følge smittevernrådene, og at de tester seg og holder seg for seg selv hvis de får symptomer på coronasykdom, skriver Watle ved Folkehelseinstituttet til forskning.no.

– Enkelte grupper, som for eksempel de med svært svekket immunforsvar, antas å ha dårligere effekt av vaksinene og bør fortsatt leve mer skjermet inntil flere i samfunnet er fullvaksinert.

– Foreløpig er det ikke klarlagt om eller når det vil være behov for ytterligere vaksinasjon av de som allerede er fullvaksinert mot Covid-19. Det kan være at det kun er utvalgte grupper som vil ha behov for en ekstra dose. Dette følger vi med på og vil oppdatere rådene våre når det foreligger mer kunnskap om dette.

(Denne artikkelen ble først publisert på Forskning.no).