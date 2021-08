Norsk tankskip tatt i arrest i Malaysia

Malaysiske sjøfartsmyndigheter opplyser ifølge The Star at det Stavanger-registrerte tankskipet Clipper Hermod ble tatt i arrest rundt 28 nautiske mil sørvest for byen Sekinchan lørdag.

– Skipet, som er registrert i Norge, hadde et mannskap på 20 personer om bord. De er i alderen 28 til 58 år og er fra Norge, Russland, Latvia og Filippinene, opplyser myndighetene.

Skipet skal ha ankret opp i malaysisk farvann uten å ha dokumenter som viste at de hadde lov til det.

Det er det norske rederiet Solvang som eier skipet. Administrerende direktør Edvin Endresen opplyser til NTB søndag at saken allerede er løst og at skipet har fått dra videre til Singapore.

– Dette er relativt udramatisk. Det er en båt som ankret opp på et sted hvor de har ankret opp flere ganger. Så var det noen som mente at de ikke hadde lov til å ankre opp der, sier han.

Ifølge direktøren ble de ikke ilagt noen bot. Han usikker på hvorfor myndighetene mente at de ikke hadde lov å ankre opp der.

– Vi har vært der mange ganger før. Vi fikk ingen god forklaring, sier han.