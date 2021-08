Erdogan: Tyrkia kan ikke håndtere en migrantstrøm fra Afghanistan

– En ny strøm med migrasjon er uunngåelig om ikke de nødvendige grepene blir tatt i Afghanistan og Iran, sa Erdogan under en telefonsamtale med Tysklands statsminister Angela Merkel lørdag.

Tyrkia, som allerede huser fem millioner flyktninger, kan ikke ta imot «nok en byrde av migranter», sa han til Merkel. Erdogan kom med lignende utspill til Hellas' statsminister Kyriakos Mitsotakis fredag.

Erdogan anklaget videre Brussel for å unngå å svare på Tyrkias forespørsel om å på nytt gå gjennom flyktningavtalen landet og EU ble enige om i 2016.

Den går ut på at Tyrkia mottar politiske og økonomiske fordeler for å takle strømmen av migranter og flyktninger. Fra EUs side var hensikten å stoppe den ukontrollerte flyktningstrømmen. Ankara har flere ganger anklaget EU for å ikke overholde betingelsene i avtalen.

Etter telefonsamtalen heter det fra Merkels kontor at evakueringen av folk fra Afghanistan fortsatt er førsteprioritet.

De to lederne ble enige om «nært samarbeid for å støtte arbeidet til internasjonale organisasjoner, særlig FNs bistandsorganisasjoner til flyktninger, i Afghanistan og nabolandene», opplyser en talskvinne for Merkel.