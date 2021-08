Minst åtte døde og flere titall savnet etter flom i Tennessee

Flere boliger er ødelagt av flommen, og bilder fra stedet viser store vannmengder.

Sheriff Chris Davis i Humphreys fylke sier at minst 30 mennesker er meldt savnet. I fylket, som ligger rundt 96 kilometer vest for delstatshovedstaden Nashville, har det kommet mer enn 38 centimeter med regn, ifølge The Tennessean.

Det har medført at folk har måttet bli reddet opp fra vann, stengte veier og problemer med kommunikasjonen.

Meteorolog Krissy Hurley i USAs værtjeneste NWS sier til avisa at området har fått rundt 20–25 prosent av den gjennomsnittlige årlige regnmengden i løpet av én morgen.

Byer i Humphrey fylke, som Waverly og McEwen står overfor en «katastrofal situasjon», sier hun.

– Folk er fanget i hjemmene sine, og har ingen måte å komme seg ut på.

Ekteparet Cindy og Jimmy Dunn, som bor i Waverly, ble reddet ut fra loftet sitt etter at det ble brukt bulldoser for å nå dem. Cindy sier at de har gått gjennom «helvete».

Til The Tennessean sier hun at ektemannen vekket henne lørdag og sa at vannmengdene hadde dyttet bilen hennes ut i bakgården. Etter hvert steg vannet i huset deres opp til minst 1,8 meter, og de ble tvunget opp på loftet.

Huset til ekteparet og naboene «er borte», ifølge Dunn.

Det er utstedt farevarsel for styrtflod i deler av fylkene Dickson, Houston, Montgomery og Stewart.