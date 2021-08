EU-sjefens bønn: Ta imot afghanske flyktninger

– Til dem som ikke kan dra tilbake eller bli hjemme, er vi nødt til å tilby alternativer, sa von der Leyen under et besøk på et mottakssenter i Spania for afghanske EU-ansatte.

– Det betyr at vi først må tilby juridiske og trygge ruter globalt, organisert av oss, til dem som trenger vår beskyttelse, sier EU-sjefen.

Hun legger til at alle medlemsland som har hatt kontorer i Afghanistan, må opprette tilstrekkelige kvoter slik at de som trenger beskyttelse etter Talibans maktovertakelse, får det. Kommisjonen står klar til å bidra økonomisk med støtte til land som bosetter flyktninger, forsikrer hun.

Mottas på militærflyplass

Mottakssenteret von der Leyen besøkte, er etablert på en militær flyplass rundt ti kilometer nordøst for Madrid. Siden torsdag har senteret også fungert som et slags europeisk knutepunkt for mottak av afghanere som har jobbet for EU, samt deres familier.

Etter helseundersøkelser og sikkerhetssjekk skal flyktningene fordeles blant flere av EUs medlemsland. Mottakssenteret har kapasitet til å ta imot 800 personer.

Noen land har alt sagt ja til å ta imot tidligere EU-ansatte, blant dem Danmark og noen baltiske land, ifølge Spanias statsminister Pedro Sánchez.

Dialog med Taliban

Hittil er bare 150 av 400 afghanske EU-ansatte evakuert fra Afghanistan, ifølge utenrikssjef Josep Borrell. Han uttrykker frustrasjon over USAs strenge sikkerhetstiltak som ifølge ham gjør det vanskeligere for afghanere som jobbet for europeerne, å komme seg til flyplassen i Kabul.

Von der Leyen bekreftet lørdag også at EU er i dialog med Taliban.

Men forhandlingene med de nye makthaverne i Afghanistan innebærer på ingen måte en anerkjennelse av den nye regjeringen, understreker hun. Målet er først og fremst å tilrettelegge for evakueringene av folk som er i fare.

Bistand på betingelser

EU-kommisjonens president åpner dessuten for å øke humanitærhjelpen og varsler at det vil komme et forslag i nær framtid.

– Vi er nødt til å hjelpe. Ikke bare afghanerne som kommer hit til Spania, men også de som er igjen i Afghanistan, tvitrer hun.

Men Taliban vil ikke få noen økonomisk støtte hvis de ikke respekterer menneskerettighetene, bedyrer von der Leyen. Hun viser til drøyt 10 milliarder kroner som EU har satt av til utviklingshjelp til Afghanistan de neste sju årene, og hun sier bistanden er knyttet til strenge vilkår, slik som god behandling av minoriteter og respekt for kvinners og jenters rettigheter.

USA og vestlige allierte har i nesten en uke drevet en hektisk og kaotisk innsats for å evakuere folk. I tillegg til egne borgere evakueres også afghanere som jobbet for dem og som frykter represalier fra det nye regimet.