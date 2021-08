Henri nådde lørdag en vindhastighet på opptil 33,5 meter i sekundet og ventes å holde seg på eller nær orkans styrke når den treffer land søndag, ifølge meteorologene.

Fortsatt er orkanen rundt 750 kilometer sør for Montauk på Long Island i New York. Meteorologene mener uværet mest sannsynlig vil treffe land her eller i Connecticut søndag ettermiddag.

Stormflo og tidevannet kan forårsake høy vannstand i kystområdene i New England, og kraftig nedbør og vind kan også medføre flom, advarer meteorologene.