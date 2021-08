Palau består av over 500 små øyer, har under 20.000 innbyggere og har inntil nå vært et av få land i verden uten koronasmitte.

Over 80 prosent av innbyggerne er fullvaksinert, men lørdag testet to reisende fra Guam positivt. Begge er satt i karantene, og det samme er alle de har vært i kontakt med.

– Vi oppfordrer alle til å forholde seg rolig, heter det i en kunngjøring fra helsedepartementet i Palau, som har besluttet at nedstengning ikke er nødvendig.