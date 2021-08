Amerikanere ble fraktet med helikopter til flyplassen i Kabul

Evakueringene viser at amerikanerne er villige til å operere utenfor flyplassen, som de har sikret seg kontroll over, for å hente ut folk som må evakueres.

De amerikanske statsborgerne oppholdt seg ved hotellet Baron, ikke langt unna flyplassen, opplyser Pentagon-talsmann John Kirby. De hadde opprinnelig planlagt å gå til flyplassen, men der hadde det samlet seg en folkemengde, og det var bekymring for gruppas sikkerhet.

Amerikanske styrker tok for en ukes tid siden kontroll over flyplassen, for potensielt å kunne hjelpe titusenvis av mennesker å evakuere. De har unngått å bevege seg utenfor flyplassen, der Taliban oppholder seg. Hensikten er å unngå sammenstøt.

Ifølge Pentagon er det tett kontakt mellom amerikanske tjenestefolk på bakken og den lokale Taliban-lederen, som gjør det enklere for amerikanere og afghanere med amerikansk visum å forlate landet via flyplassen. Ifølge nyhetsbyrået AP ble også 96 afghanere fraktet til flyplassen for evakuering tidligere fredag.