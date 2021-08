Orkanen Grace er på vei mot Mexico igjen

Grace feide torsdag inn over Yucatán-halvøya på høyde med mayaruinene i Tulum, der tak ble blåst av hus og strømmen gikk tapt.

Grace ble da kategorisert som en kategori 1-orkan, og hadde allerede sluppet store mengder nedbør over Jamaica, Cayman-øyene og det jordskjelvrammede Haiti før den traff Yucatán-kysten, som er hjertet av Mexicos turistnæring.

Orkanen har nå vært over varmere vann i Mexicogolfen, og hentet ny energi. Fredag kveld hadde den vindstyrker på nesten 45 meter i sekundet. Det ventes at den treffer land i delstaten Veracruz sent fredag eller tidlig lørdag med vindstyrke på mellom 42 og 49 meter i sekundet.

Myndighetene ber folk være på vakt, og meteorologene sier det ventes mellom 15 og 30 centimeter regn, som kan føre til både springflo og jordras.