Biden til amerikanere som fremdeles er i Afghanistan: Vi skal få dere hjem

– Evakueringen av personer i Kabul er blant de største og vanskeligste operasjonene i historien, sier president Joe Biden på en pressekonferanse om situasjonen i Afghanistan fredag.

Ifølge ham har USA hentet ut 13.000 personer fra Afghanistan via lufttransport siden søndag. Flere tusen flere skal være evakuerte med hjelp fra private charterfly som har blitt «tilrettelagt av den amerikanske regjeringen».

Biden sier USA er i konstant kontakt med Taliban i forbindelse med evakueringer fra Afghanistan.

Lover å hente amerikanere hjem

Presidenten understreker at han ikke kan garantere «det endelige utfallet» av de pågående operasjonene og evakueringene i Afghanistan, men kom med et løfte til de gjenværende amerikanerne i landet:

– La meg være helt klar. Enhver amerikaner som ønsker å komme hjem – vi skal få dere hjem, sa han.

Han holder også fast ved at amerikanske myndigheter er forpliktet til å evakuere afghanere som har hjulpet USA under den 20 år lange krigen i Afghanistan.

Kaotiske tilstander

Løftet fra Biden kommer samtidig som amerikanske myndigheter sliter med å få en massiv lufttransport med amerikanere og sårbare afghanere gjennom flyplassen i Kabul, hvor det blir meldt om kaotiske tilstander.

Tusenvis av desperate afghanere forsøker å komme seg ut av landet, først og fremst med evakueringsfly fra Kabul. Titusener har forsøkt å flykte etter lynoffensiven som førte til Kabuls fall sist helg.

Ifølge flere medier skal Taliban ha satt opp sjekkpunkter for å hindre folk i å nå flyplassen og forlate Afghanistan.

– Ikke sett tvil om troverdighet

Biden sier at han ikke har fått signaler fra USAs allierte om at de setter spørsmålstegn ved USAs troverdighet over gjennomføringen av tilbaketrekningen fra Afghanistan, som åpnet for at Taliban kunne ta over makten.

– Jeg har ikke sett noen tvil om troverdigheten vår fra våre allierte rundt om i verden, sa Biden på pressekonferansen fredag.

Han la til at USA er i tett operativ koordinering med Nato om evakueringsoperasjonene i Kabul og også tilrettelegger for flyreiser for allierte og partnere.