Forsvaret har fått meldinger om at norsktrente soldater kan være henrettet

– Vi får de samme ubekreftede meldingene som andre får. Om at enkelte ledere i de afghanske sikkerhetsstyrkene blir oppsøkt og henrettet. Men vi får ikke bekreftet meldingene , sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen til Aftenposten.

– Samtidig får vi meldinger som sier at soldater har lagt ned våpnene, dratt hjem, og at det er fredelig rundt dem, legger han til.

Til VG sier talsmann for forsvarssjefen, brigader Eystein Kvarving, at det den ubekreftede informasjonen dreier seg om personer i Norges samarbeidsstyrke i Kabul, det afghanske antiterrorpolitiet.

I 13 år har norske spesialsoldater jobbet tett sammen med det afghanske spesialpolitiet CRU 222. Siden Norge ikke lenger har styrker på bakken i Afghanistan, er det vanskelig å få meldingene bekreftet, ifølge Kvarving.

Han sier at mange ansatte i Forsvaret imidlertid har kontakt med tidligere samarbeidspartnere i Kabul, og at det er gjennom disse uformelle nettverkene og via eposter til Forsvaret at meldingene har kommet.

Saken oppdateres.