Utenriksministeren: – Forverring i Kabul de siste timene

Fredag morgen landet det første norske flyet med evakuerte nordmenn fra Kabul på norsk jord. Å fly inn og ut av Kabul, er ikke problemet.

Utfordringen ligger i at det er enorme folkemengder som presser mot gjerdene på flyplassen, hvor kun den militære delen nå er åpen, og at det er vanskelig å slippe inn på flyplassen.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) oppfordrer innstendig alle norske borgere som befinner seg i Afghanistan, om å registrere seg på reiseregistrering.no. Hittil har rundt 200 registrert seg, men det reelle tallet som er i landet, er trolig høyere.

– Det er fortsatt en kaotisk og uoversiktlig situasjon. Det har vært en forverring de siste timene, og situasjonen på utsiden av flyplassen er tidvis farlig, sa Eriksen Søreide på en pressekonferanse fredag.

Den norske ambassadøren er sendt ned til Kabul for å bistå med det krevende evakueringsarbeidet. Nå handler alt om å sørge for en trygg evakuering, sier Eriksen Søreide, som fredag deltok i et krisemøte med Nato-landene om situasjonen i Afghanistan.

– Møtet bekreftet veldig tydelig at dette nå har høyeste prioritet, og at de allierte vil stå sammen om å fullføre dette oppdraget.

Krisemøte

Nato-landene holdt fredag et krisemøte om situasjonen i Afghanistan. Etter at Tablian grep makten i Afghanistan og hovedstaden Kabul, har tonen vært forsonende fra den islamistiske opprørsbevegelsen. Utlendinger er trygge i Kabul, og kvinners rettigheter skal respekteres, hevder de.

Men Norges utenriksminister Eriksen Søreide understreker at det er hva Taliban faktisk gjør som vil bety noe i tiden som kommer.

– Vi må jo selvfølgelig vurdere hvordan det internasjonale samfunnet kan forholde seg til det nye styret, hva de rent faktisk kommer til å gjøre, og hvilken politikk de kommer til å føre, sier Eriksen Søreide til NTB.

Godt internasjonalt samarbeid

Hun sier at alle landene nå sitter og venter på hvilke signaler som vil komme fra Taliban i tiden framover. Hun er bekymret for at signalene og løftene deres ikke vil stå seg over tid.

– Nettopp derfor er det så viktig hva de nå kommer til å gjøre, heller enn hva de sier at de kommer til å gjøre. Det kommer vi og de andre til å holde dem ansvarlige for, forsikrer hun.

På Natos krisemøte var det bred enighet om at det er flere læringspunkter etter det som har skjedd i Afghanistan, både de siste dagene og årene.

Men Eriksen Søreide karakteriserer det internasjonale samarbeidet som akkurat nå pågår rundt situasjonen i Afghanistan, som godt.

– Vi prøver alle å hjelpe hverandre så godt det går. Det var flere som tok til orde for at den gode koordineringen vi har på innsiden av flyplassen skal fortsette, og at vi i fellesskap må forsøke å bidra til å få en mer ordnet situasjon på utsiden, sier hun.