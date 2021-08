Amnesty ber Merkel ta opp Navalnyj-forgiftning med Putin

– Vi ber statsministeren fortsette å insistere på en åpen og oppriktig gransking når hun snakker med den russiske presidenten, skriver Amnesty Internationals tyske avdeling i en uttalelse.

Merkel reiser til den russiske hovedstaden på årsdagen for angrepet på Navalnyj. Han falt i koma under en flytur fra Tomsk i Sibir til Moskva 20. august i fjor. Han ble senere fløyet videre til Tyskland for behandling. Da han vendte hjem, ble han pågrepet og dømt for brudd på en tidligere pålagt meldeplikt.

I forkant av fredagens møte har Merkels talsmann Steffen Seibert gjentatt Tysklands kritikk av Moskvas gjerninger og snakket om «en tung bør på forholdet til Russland».

Flere vestlige leger og regjeringer har konkludert med at Navalnyj ble forgiftet med den russiske nervegiften novitsjok. Russland avviser påstandene og gjentok denne uken krav om beviser.