Amerikanske senatorer ble koronasmittet

Nesten alle senatorene tilbrakte mye tid sammen forrige uke i forbindelse med budsjettarbeid før Senatet tok ferie.

King, som er uavhengig og representerer Maine, begynte å føle seg dårlig og testet seg onsdag. Republikaneren Wicker, som representerer Mississippi, testet positivt torsdag.

Senere torsdag kunngjorde demokraten Hickenlooper, som representerer Colorado og forsøkte å bli presidentkandidat i 2020, at også han har testet positivt.

I uttalelser heter det at alle tre er vaksinerte mot covid-19, og at ingen av dem har alvorlige symptomer.

Smitten ble kjent dagen etter at amerikanske helsemyndigheter kunngjorde at de planlegger å tilby en tredje vaksinedose til amerikanere, som de mener behøves for å demme opp for deltavarianten av viruset.

Tidligere i august fikk senatorenes kollega, republikaneren Lindsey Graham, også påvist covid-19.