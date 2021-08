Fotballforbund: Fotballspiller døde i fall fra fly i Kabul

Zaki Anwari, som spilte på Afghanistans U-landslag, var en av de hundrevis av afghanere som forsøkte å komme seg med et transportfly ut av Kabul mandag, melder Reuters.

Angivelig var han en av dem som klatret opp på det store flyet på rullebanen. Etterpå viste video minst to mennesker som så ut til å falle fra flyet mot bakken da det var oppe i lufta.

– Som tusener av andre unge afghanere ville Anwari forlate landet, men falt av det amerikanske flyet og døde, skriver det afghanske fotballforbundet i et innlegg på Facebook.

Senere samme dag skrev afghanske medier at flere lik var funnet i et område øst for flyplassen. Det er dessuten funnet levninger av et menneske i hjulbrønnen til flyet etter at det landet i Qatar.