Avis: Havanna-syndrom hos amerikanske diplomater i Berlin

Den amerikanske avisen viser til ikke navngitte amerikanske diplomater som sier de to aktuelle personene har symptomer som svimmelhet, hodepine, smerter i ørene, slapphet og søvnmangel.

Saken, som også er omtalt i tyske Der Spiegel, er foreløpig ikke bekreftet fra tysk eller amerikansk hold.

– Disse helsetilfellene har øverste prioritet

– Vi omtaler ikke slike saker noen steder. Men jeg kan si at disse helsetilfellene har øverste prioritet hos utenriksminister Antony Blinken. Det er ikke noe vi tar mer alvorlig enn våre ansattes helse, sier talsmann Ned Price i det amerikanske utenriksdepartementet.

Først oppdaget på Cuba



Fenomenet har fått navnet Havanna-syndromet fordi det først ble oppdaget blant ansatte ved USAs ambassade i den cubanske hovedstaden i 2016.

Staben ved ambassaden ble kuttet ned til et minimum etter at et titall diplomater og familiemedlemmer opplevde de mystiske helseplagene.

Video: AP fikk tak i mystisk lydopptak hørt på Cuba