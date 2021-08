Sølvteip er blitt brukt til å lage et kors på gravsteinen og det er malt med neglelakk på den. Et tre like ved den tidligere statsministerens grav er også saget ned.

Hærverket skjedde i løpet av natt til tirsdag.

– Dette er forferdelig og trist, en kirkegård er et sted der man skal vise respekt, sier kirkerådets leder Anders Jörle til SVT.

Han sier han tidligere har bedt om å få kameraovervåking av kirkegården, men at de så langt har fått avslag.