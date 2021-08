Det er 20 år siden terrorangrepet 11. september, og på kun få dager har landets sikkerhetssituasjon blitt kastet tilbake til slik den var i 2001, mener amerikanske myndigheter.

– Vi er på vei tilbake til situasjonen før 11. september, hvor Afghanistan nok en gang blir en vugge for terrorisme, og dette vil påvirke sikkerheten i USA. Den enkleste måten å forklare alvoret på er faktumet at USA er i en langt farligere situasjon nå, enn det vi var for bare et par dager siden, sier representant John Katko ved House Committee on Homeland Security.

Det var New York Post som først omtalte saken.

Afghanistans kollaps

Regjeringen i Afghanistan har kollapset og Taliban har tatt over Kabul. Sist Taliban hadde så stor makt var i perioden rundt 11. september, før amerikanske styrker invaderte og okkuperte Afghanistan som konsekvens av terrorangrepet.

Samtidig som Taliban tok kontroll over Kabul og Bagram flyplass søndag, ble tusenvis av fanger løslatt, deriblant sentrale skikkelser i terrorgruppen al-Qaida. Dette mener Homeland Security øker sjansen for terrorangrep lignende det som rystet verden høsten 2001.

Her har et passasjerfly akkurat krasjet inn i et av tvillingtårnene som utgjorde World Trade Center i New York. Foto: Sara K. Schwittek / Reuters/NTB

– 11. september begynte i Afghanistan

– La oss ikke glemme at terrorangrepet 11. september begynte ved treningsleire her i Afghanistan, og nå er over 5000 av terrorismens verste skikkelser løslatt og vandrer fritt blant befolkningen, sier Katko.

Han advarer samtidig om at Talibans voksende makt vil gjøre det enklere for dem å rekruttere og radikalisere folk som befinner seg i andre land. Katko mener at USA, ved å forlate Afghanistan, har gjort det vanskeligere å overvåke potensielle trusler, identifisere terrorceller og avverge angrep på amerikansk jord. Dette kan bli det perfekte springbrettet for terrorisme, skriver Fox News.

Katko mener at det er avgjørende at grensekontrollen blir strengere og advarer mot det han beskriver som en «svært porøs grense» syd i USA.

– Dette er begynnelsen på noe som kan utvikle seg i en forferdelig retning. Man trenger bare én hendelse før det bryter ut kaos, og det skjer fort med en så porøs grense, sier Katko ifølge Fox News.