Britisk militærtopp: Risiko for at soldater må trekke seg fra evakuering

Storbritannia har satt inn tusener av soldater for å sikre evakuering av britiske borgere og ansatte fra ambassaden i Kabul.

Men viseadmiral Ben Key i det britiske forsvaret sier til The Times at Storbritannia risikerer å måtte trekke soldatene ut av Afghanistan før evakueringen er ferdig, melder Reuters.

Begrunnelsen er at Taliban, som nå har makten i landet og står for sikkerheten, må gi sin tillatelse til at Storbritannia kan gjennomføre evakueringen. Uten et slikt samtykke må britiske soldater forlate landet og etterlate seg strandede briter, ifølge Kay.

I øyeblikket forsøker Storbritannia å evakuere 3.000 briter og 3.000 afghanere.