I hele år har New Zealand mer eller mindre vært tilbake til normalen. Myndighetene og folket har blitt hyllet for sin strenge og raske respons da pandemien ble et faktum. Landet stengte grensene og befolkningen gikk i full nedstengning. Som resultat har de kun 2.929 registrert smittetilfeller og 26 dødsfall gjennom hele pandemien.

Siden i vinter har landet vært helt smittefritt, men nå har de registrert sitt første smittetilfelle på lang tid. Under tirsdagens pressekonferanse annonserte statsminister Ardern at landet går i full nedstengning etter funnet av det de tror er et delta-tilfelle.

Den smittede er en uvaksinert 58-åring i landets mest befolkede by Auckland. Mannen hadde nylig vært på reise i andre deler av landet. Derfor har myndighetene besluttet å stenge hele samfunnet ned, og innføre det strengeste nivået av smitteverntiltak i tre dager. Nedstengningen trer i kraft natt til onsdag.

– Vi er et av de siste landene i verden til å bekrefte tilfeller av deltavarianten, og derfor kan vi lære av andre land og innføre tiltakene som har fungert. Vi har sett hva som skjer dersom man ikke slår ned smitten tidlig, sier Ardern.

En av årsakene til den inngripende beslutningen er vaksinesituasjonen i landet. Under 20 prosent av landets befolkning er fullvaksinert, noe som gjør dem særdeles utsatt i møte med deltavarianten.