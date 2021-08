Sudokuens far er død

– Kaji var kjent som sudokuens far og var elsket av fans over hele verden, skriver Nikoli, et japansk selskap som gir ut spill og ulike former for hjernetrimoppgaver. Kaji døde av kreft 10. august.

Sudoku er et slags kryssordspill med tall, som ble funnet opp av den sveitsiske matematikeren Leonard Euler på 1700-tallet. Den moderne versjonen antas å ha blitt utformet i USA, men det var Kaji som gjorde det populært og som skal ha kommet opp med navnet sudoku.

Målet med spillet er å sette tall fra 1 til 9 inn i et rutemønster, slik at hvert tall opptrer én gang – verken mer eller mindre – i hver rad og kolonne og i hver rute på 3x3 felter.

Kaji oppdaget sudoku i et amerikansk magasin på 1980-tallet og gjorde spillet kjent i Japan. I Europa og Norge ble sudoku populært tidlig på 2000-tallet. Sudoku dukket opp i norsk aviser – Dagens Næringsliv var først ute – våren 2005.