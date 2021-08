AP: Kinesisk kvinne sier hun ble holdt innesperret i kinesiskdrevet fengsel i Dubai

Det amerikanske nyhetsbyrået har verken kunnet bekrefte eller avkrefte historien til Wu Huan (26), en historie som ifølge AP kan være første bevis på at Kina driver hemmelige fengsler utenfor landets egne grenser.

Wu sier hun i slutten av mai ble bortført fra et hotell i Dubai og holdt fanget av kinesiske tjenestemenn i et bolighus som var omgjort til et fengsel. Hun skal ha sett eller hørt to andre fanger som hun mener tilhørte Kinas muslimske uigur-minoritet.

Wu sier hun ble avhørt på kinesisk og blant annet tvunget til å undertegne et dokument der det står at forloveden hennes, en 19-åring som anses som kinesisk dissident, har trakassert henne.

26-åringen søker nå asyl i Nederland etter at hun ifølge eget utsagn ble løslatt 8. juni.

Talsperson for Kinas utenriksdepartement, Hua Chunying, avviser kvinnens fortelling.

– Det jeg kan si, er at situasjonen som personen snakker om, ikke er sann, sier han.

Ingen kommentar

Myndighetene i Dubai er blitt bedt om en kommentar, men AP har ikke fått svar på sine henvendelser, verken på epost eller telefon.

Dubai, som er en del av De forente arabiske emirater, har tidligere vært pekt ut av aktivister som et sted der uigurer blir avhørt og deportert tilbake til Kina. Og myndighetene i Dubai anklages for selv å bidra direkte til hemmelige avhør på vegne av andre land.

– Det er ingen tvil om at Emiratene har pågrepet mennesker på vegne av utenlandske regjeringer som de er alliert med, sier Radha Stirling, en advokat som står bak aktivistgruppen Detained in Dubai (pågrepet i Dubai).

– Jeg tror aldri de ville trukket på skuldrene av en anmodning fra en slik mektig alliert, sier hun.

USAs eks-ambassadør skeptisk

USAs tidligere ambassadør til Qatar, Patrick Theros, mener imidlertid at anklagene er helt i strid med hvordan Emiratene normalt vil oppføre seg. Theros er nå rådgiver for Gulf International Forum.

Ifølge Wu ble hun først avhørt av kinesiske tjenestemenn på hotellet der hun bodde den 27. mai. Deretter skal lokalt politi ha brakt henne til en politistasjon, der hun tilbrakte tre dager.

På den tredje dagen fikk hun besøk av en kinesisk mann som skal ha presentert seg som Li Xuhang, og som sa han jobbet for det kinesiske konsulatet i Dubai. Ifølge Wu ble hun blant annet spurt om hun hadde mottatt penger fra utenlandske grupper for å skade Kina.

Li Xuhang er oppført som generalkonsul på nettsiden til det kinesiske konsulatet i Dubai. Konsulatet har ikke besvart APs henvendelser om en kommentar.

– Kjørt til villa

Wu hevder at hun deretter ble iført håndjern og plassert i en svart Toyota. Etter en halvtime skal hun ha blitt tatt med inn i en treetasjes villa, der rommene var omgjort til celler.

Vaktene skal ha gitt henne en telefon og et sim-kort og bedt henne ringe sin forlovede og pastor Bob Fu, som leder en kristen organisasjon kalt ChinaAid, og som har hjulpet paret.

Fu sier han mottok fire eller fem oppringinger fra Wu, noen av dem fra et ukjent nummer i Dubai. I en av samtalene skal hun ha grått og snakket usammenhengende.

Etter at 26-åringen ifølge eget utsagn ble løslatt, fløy hun til Ukraina, der hun ble gjenforent med sin forlovede, hvorpå de fløy videre til Nederland, der de nå søker asyl.