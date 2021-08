Militærfly gjenopptar evakuering fra Kabul

Flygningene ble gjenopptatt tirsdag morgen, opplyser en ikke navngitt vestlig sikkerhetskilde på flyplassen til Reuters.

Start- og rullebanen i Kabul måtte stenges mandag da tusener av mennesker i desperat flukt fra hovedstaden, hadde samlet seg der i håp om å ta seg om bord i flyene. Dramatiske filmopptak viste personer som forsøkte å klamre seg til militærfly som var i ferd med å ta av.

Amerikanske militære har overtatt ansvaret for flyplassen. I kaoset som oppsto mandag, mistet sju mennesker livet.

Generalmajor Hank Taylor i det amerikanske forsvaret opplyste under en pressekonferanse i Pentagon mandag kveld norsk tid at militærfly da var på vei inn til Kabul etter at trafikken på flyplassen var stengt tidligere på dagen.

Et C-17-fly med soldater fra det amerikanske marinekorpset hadde allerede landet, og ytterligere et transportfly med forsterkninger var på vei inn, opplyste han.

Tyskland sendte mandag to transportfly i retning Afghanistan for å starte evakuering av tyske statsborgere og afghanske medhjelpere. Det ene flyet, av typen A400M, sirklet over Afghanistan i fem timer og var nær ved å slippe opp for drivstoff før det fikk landingstillatelse.

En rekke land er i ferd med å evakuere personell fra Afghanistan, og det å holde flyplassen åpen, er nødvendig for å få gjennomført evakueringen.