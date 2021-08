Britisk helsemyndighet: Ingen økt abortrisiko etter koronavaksinasjon

Antall innrapporterte saker om abort og dødfødsler er lave når det gjelder antallet gravide som har fått koronavaksiner til nå, sammenlignet med antallet som var innrapportert i Storbritannia før pandemien, slår Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) fast i en oppdatering som ble publisert mandag.

MHRA går nå gjennom meldinger om antatte bieffekter knyttet til menstruasjon og unormal vaginal blødning etter vaksinering. Men så langt er det heller ikke på dette temaet funnet noen faktorer som støtter en kobling mellom slike hendelser og koronavaksinasjoner.

Samtidig har gravide som har symptomatisk covid-19, to til tre ganger større risiko for at barnet blir tidligfødt, opplyser MHRA.