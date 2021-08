Armenske soldater drept i sammenstøt med aserbajdsjanske styrker

Armenia legger skylden på Aserbajdsjan for angrepet og hevder samtidig at Aserbajdsjan også ble påført tap på sin side.

Aserbajdsjans forsvarsdepartement avviser at landet fremprovoserte angrepet og hevder det var armenerne som startet det. Aserbajdsjan avviser også opplysningen om å ha blitt påført tap på sin side.

Sammenstøtet var det siste av sitt slag mellom de to landene etter fjorårets seks uker lange krig over den omstridte regionen Nagorno-Karabakh. Krigen tok rundt 6.500 liv og endte med en våpenhvile i november, forhandlet fram av Russland, der Armenia ga fra seg områder som landet hadde kontrollert i flere tiår.

De siste månedene har både Aserbajdsjan og Armenia meldt om sporadiske skyteangrep langs de to landenes felles grense, noe som har utløst frykt for at nabostriden kan blusse opp igjen.