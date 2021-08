Mette Frederiksen: Situasjonen i Afghanistan er katastrofal

– Vi jobber døgnet rundt, og dere kan selv se bildene fra flyplassen i Kabul. Det har vært et svært dramatisk døgn. Situasjonen er ikke bare alvorlig, den er katastrofal, sier Frederiksen mandag.

– Situasjonen er kritisk, den er farlig, og man kan trygt si den er kaotisk på bakken, legger hun til.

Hun forsikrer at Danmark gjør alt de kan for å hente ut borgere som skal til Danmark. Natt til mandag opplyste forsvarsminister Trine Bramsen at det danske forsvaret hadde evakuert en gruppe dansker og nordmenn.

I forrige uke besluttet et flertall i Folketinget at Danmark også skal hente ut en rekke afghanere som har jobbet for danske myndigheter i Afghanistan, og som frykter represalier etter at Taliban har tatt makten.