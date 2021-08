Danske militærfly rundt Afghanistan

– Danske militærfly er i området rundt Afghanistan. Situasjonen er meget alvorlig. Det er vanskelig å operere, men det er ytterst viktig for å kunne evakuere at de danske militærflyene er operative, sa forsvarsminister Trine Bramsen sent søndag kveld.

– Vi arbeider under hardt press og på grunnlag av beredskapsplanene som vi har hatt fokus på siden kunngjøringen om uttrekkingen fra Afghanistan, sa hun videre.

Beslutningen om å sende danske militærfly til området, ble tatt for noen dager siden, la hun til.

Flyplassen i Kabul er åpen kun for militærfly. Bramsen kan ikke opplyse hvor mange danske fly det er snakk om eller hvilken type fly det er.

Av hensyn til sikkerhetssituasjonen kan hun heller ikke oppgi hvor flyene befinner seg, og av samme årsak er det ukjent når danske ambassadeansatte, deres familier og lokalt ansatte afghanere kan bli fløyet ut av landet.