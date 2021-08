FN-sjefen ber Taliban vise tilbakeholdenhet

– Guterres er spesielt bekymret for fremtiden til kvinner og jenter, hvis hardt opparbeidede rettigheter må beskyttes, heter det i en uttalelse fra FN.

Mandag skal FNs sikkerhetsråd møtes for å diskutere situasjonen i Afghanistan. Det skjer klokken 16 norsk tid.

Guterres skal orientere medlemmene i Sikkerhetsrådet om situasjonen i Afghanistan. Møtet finner sted etter anmodning fra Norge og Estland.

Søndag medgikk Afghanistans president Ashraf Ghani at Taliban har vunnet. Han kom med uttalelsen etter å ha flyktet fra landet. Flukten var nødvendig for å hindre blodsutgytelse, uttalte han.

Taliban har gjenerobret Afghanistan 20 år etter at USA og allierte styrker gikk inn i landet. Bevegelsen tok kontroll over Kabul søndag, mindre enn to uker før 31. august, som er tidsfristen som USAs president Joe Biden hadde satt for å fullføre tilbaketrekkingen av amerikanske soldater fra landet.