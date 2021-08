Minst 724 døde etter jordskjelv i Haiti

I tillegg ble minst 2.800 skadd da det kraftige jordskjelvet rammet den sørvestlige delen av landet lørdag morgen. Det er frykt for at langt flere er døde.

Redningsarbeidet i ruinene er en kamp mot klokka siden den tropiske stormen Grace ventes å treffe landet mandag med kraftig vind og nedbør.

Redningsarbeidet konsentrerer seg om byens Les Cayes og Jeremie som ligger nær episenteret for skjelvet, som målte 7,2.

Norges Røde Kors vurderer skadene og forbereder nødhjelp til landet.

– De nærmeste dagene vil akutt helsehjelp og traumebehandling være viktig i tillegg til å sikre tilgang til mat, vann og tak over hodet, sier seniorrådgiver Morten Tønnesen-Krokan i Røde Kors.

Store ødeleggelser

Blant annet en skole og en kirke der det var gudstjeneste, kollapset, og bilder fra byen Les Cayes like sør for episenteret viser sammenraste hus og hoteller.

Jordskjelvet varte lenge og kunne kjennes over hele landet og i nabolandet Den dominikanske republikk. I tillegg var det flere etterskjelv. Også på østspissen av Cuba og Jamaica kunne skjelvet merkes.

En brannmann leter etter overlevende i ruinene av et bygg i Les Cayes i Haiti etter jordskjelvet lørdag. Foto: Josepth Odelyn / AP / NTB

Flere innbyggere rømte ut i gatene i hovedstaden Port-au-Prince i frykt for at husene kunne rase sammen, men byen har unnsluppet uten større skader.

Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS melder at tusener av mennesker kan ha mistet livet i de fattige og uveisomme fjellområdene i landet, hvor det sannsynligvis også er store ødeleggelser.

Krise på krise

Haiti er et av de fattigste landene på den vestlige halvkule og rammes jevnlig av den ene krisen etter den andre, blant annet politisk krise, manglende matsikkerhet, omfattende kriminalitet og coronapandemien.

Landet sliter fortsatt etter det voldsomme jordskjelvet for elleve år siden, hvor anslagsvis 200.000 personer mistet livet. Samtidig råder fremdeles stor politisk uro i landet etter at president Jovenel Moïse ble drept i et attentat forrige måned.