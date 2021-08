Helikoptre lander ved USAs ambassade i Kabul

Nyhetsbyrået AP skriver at helikoptrene begynte å lande noen timer etter at Taliban søndag tok kontroll over byen Jalalabad.

Samtidig har pansrede SUV-er kjørt bort fra ambassadeområdet. Og nær taket på bygningen er det små skyer av røyk. Diplomatene forsøker i all hast å brenne hemmelige dokumenter, ifølge kilder i det amerikanske forsvaret som AP har snakket med.

Da Taliban overtok Jalalabad, kuttet de også veiforbindelsen fra Kabul og østover til Pakistan. Kabul er nå den siste store afghanske byen som kontrolleres av regjeringsstyrkene.