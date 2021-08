Foo Fighters krever vaksine eller test for konsertgjengere

Testen må være utført 48 timer før konserten, melder Anchorage Daily News.

Bandet, som har vunnet Grammy-prisen tolv ganger, skal opptre i Anchorage 17. og 19. august og i Fairbanks den 20. august.

Negative testresultater eller bevis på vaksinasjon må fremlegges før folk får komme inn på konsertarenaen, ifølge en uttalelse lørdag fra Ticketmaster. Det blir oppfordret til å bruke munnbind, men det blir ikke påkrevd.

I juli ble en Foo Fighters-konsert i Los Angeles avlyst på grunn av koronasmitte. I juni spilte de for et fullsatt Madison Square Garden i New York.