Redaktøren i uavhengig avis pågrepet i Nicaragua

Juan Lorenzo Holmann ble tatt med til fengselet i Managua for angivelig å skrive under på et dokument, opplyser hans fetter og journalistkollega Carlos Fernando Chamorro på Twitter.

Timer senere bekreftet politiet at Holmann var pågrepet og siktet for brudd på tollreglene og hvitvasking av penger. Politiet sier saken ble overlevert til påtalemyndigheten for «å fastslå kriminelt ansvar».

Holmann er dermed den siste av i alt 33 kritikere av president Daniel Ortega som er fengslet. Det skjer tre måneder før presidentvalget i Nicaragua. Blant de pågrepne er også La Prensas visepresident Cristiana Chamorro. Hennes familie eier avisen, og hun er én av sju mulige presidentkandidater som er pågrepet.

Torsdag kunngjorde den 95 år gamle avisen at den kun er tilgjengelig på nett fra fredag, etter at nicaraguanske tollmyndigheter nektet å frigi papir avisen har importert