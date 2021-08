Første tilfelle av ebola på Elfenbenskysten på 25 år

Det er første gang virussykdommen er oppdaget i det vestafrikanske landet på 25 år, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Forskere ved Pasteur-instituttet i Frankrike har bekreftet tilfellet etter at det ble tatt prøver fra en18 år gammel kvinne fra nabolandet Guinea.

I slutten av juni meldte WHO at ebolautbruddet i Guinea var over. Utbruddet var mye mindre omfattende en tidligere utbrudd, med kun 23 bekreftede eller antatte tilfeller og 12 dødsfall.

Den dødelige viruset ebola ble først identifisert i 1976, og har siden kostet om lag 15.000 mennesker livet i Afrika.