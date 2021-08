Afghansk politiker: Taliban kontrollerer Logar-provinsen

Parlamentarikeren Huma Ahmadi sier opprørerne nå kontrollerer hele provinsen, også provinshovedstaden Pul-e Alam.

Taliban skal lørdag ha nådd et distrikt i provinsen Kabul, der hovedstaden ligger. Det betyr at opprørsstyrkene trolig befinner seg mindre enn 8 mil sør for hovedstaden.

Både Huma Ahmadi og et medlem av provinsrådet i Logar opplyste fredag at Pul-e Alam var overtatt av Taliban. Byen er den 18. provinshovedstaden som Taliban har erobret på én uke.