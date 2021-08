Mange kvinner blør kraftig når de menstruerer. Det er ikke bare ubehagelig og upraktisk – det kan også gi alvorlig jernmangel.

Nå har forskere testet en ny behandling mot problemet.

I utgangspunktet var denne medisinen ment til å hjelpe pasienter med Covid-19 som var veldig syke. Den inneholder steroider og blir i tillegg brukt på pasienter som har alvorlig astma og noen former for leddgikt.

Nå mener britiske forskere at medisinen også kan brukes for å hindre blodtap hos kvinner som blør kraftig under mensen, melder The Guardian.

Blødde 25 milliliter mindre blod

Forskerne undersøkte data fra 97 kvinner over atten år som ble rekruttert til studien.

Alle hadde kraftige menstruasjonsblødninger og blødde i gjennomsnitt over 50 milliliter blod. Syklusene deres varte mellom 21 og 42 dager.

Halvparten av deltakerne fikk medisinen, og halvparten fikk placebo, altså piller uten effekt.

De tok medisinen to ganger om dagen i fem dager før mensen. Dette ble gjentatt i tre sykluser.

Resultatene var at kvinnene som fikk medisin, blødde 25 milliliter mindre blod.

Kvinner med kraftige blødninger i Norge

Vi vet ikke nøyaktig hvor mange som lider av kraftig menstruasjon i Norge.

– Men det er en veldig vanlig problemstilling, og det er klart at det gjelder ganske mange, forteller Marte Myhre Reigstad spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse.

Selv om kraftig menstruasjon er ganske vanlig, varierer det mye hva som er den riktige behandlingen.

– Noen ganger kan det ha med selve hormonsyklusen å gjøre, og da kan det hjelpe å gå på p-piller eller bruke spiral. Andre ganger handler det om en muskelknute som må fjernes for at blødningene skal stoppe, sier Reigstad til forskning.no.

Hun forteller at det er store forskjeller i hvor mye kvinner blør, hvor ofte de blør og hvor lenge.

– Kraftige blødninger kan også ha helt andre årsaker hos unge kvinner enn hos eldre kvinner, sier hun.

Det betyr at én type behandling, ikke vil fungere for alle.

Behandles i dag med spiral

Den vanligste formen for behandling av denne lidelsen i Norge, er det betennelsesdempende medikamentet Ibux, en medisin som ikke inneholder steroider.

– Det er vist at ibux reduserer blødningene med 25 prosent, sier Reigstad.

I tillegg hjelper også p-piller, p-stav og hormonspiral mot kraftige blødninger. De gir både kortere menstruasjoner og færre menstruasjoner.

– Dette er veldig gode behandlingsformer, sier Reigstad.

Men p-piller, p-stav og hormonspiral er også prevensjonsmidler og passer ikke for alle kvinner, ifølge forskerne bak den nye studien.

Det gjelder spesielt de kvinnene som ikke ønsker å bruke kunstige kjønnshormoner, eller de som prøver å få barn.

Derfor håper forskerne at dexamethasone kan være et effektivt alternativ for denne gruppen.

Ganske liten studie

Dette er første gang på 20 år at man har testet ut ny behandling for kraftig menstruasjon, ifølge forskerne bak studien fra University of Edinburgh.

De er håpefulle på vegne av covid-19-medisinen.

Men Reigstad har noen innvendinger til studien:

– Utvalget på 97 kvinner er relativt lite, og forskerne har heller ikke sett på langtidskonsekvenser, sier Reigstad til forskning.no.

– Derfor er det viktig å gjøre større og mer langvarige undersøkelser før medisinen kan tas i bruk.

Dette påpeker også de britiske forskerne i den vitenskapelige artikkelen.

Vil den brukes av norske kvinner?

Reigstad sier det godt kan tenkes at dexamethasone kommer til å bli brukt i Norge også.

Men før det, er det viktig at det testes mer.

– Vi vet heller ikke om effekten vil vare ved lengre tids behandling, sier Reigstad.

Studien viser også at det er fare for noen, men milde bivirkninger, som for eksempel svimmelhet, hodepine og søvnforstyrrelser.

Forskerne foreslår også at kvinnene kan ta medisinen vaginalt, altså via et pessar eller lignende. Da behandles blodtapet mer lokalt, og kvinnene trenger lavere dose medisin – noe som igjen fører til færre bivirkninger.

Referanse: Pamela Warner m.fl: Low dose dexamethasone as treatment for women with heavy menstrual bleeding: A response-adaptive randomised placebo-controlled dose-finding parallel group trial (DexFEM). The Lancet. Juli 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2021.103434

(Denne artikkelen ble først publisert på Forskning.no).