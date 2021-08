Norge og flere Nato-land evakuerer ambassadeansatte fra Kabul, samtidig som Taliban rykker stadig nærmere hovedstaden.

– Hvis Kabul faller, er krigen over. Om så regjeringsstyrker skulle klare å holde stand i andre deler av landet, så er Kabul hovedstaden, sier Harpviken til NTB.

– Men Taliban kontrollerer allerede store områder, og de får en de facto anerkjennelse av naboland allerede. De kontrollerer mange viktige grensepasseringer, sier Prio-forskeren.

Han sier at det ikke er overraskende at Norge og andre land nå evakuerer ambassadeansatte. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at det gjøres for ikke å havne i en situasjon der det ikke er mulig å gjennomføre en evakuering.

Tre scenarioer for Kabul

Harpviken trekker fram tre scenarioer han anser sannsynlige for Kabul framover, som på hver sin måte gjør situasjonen farlig for vestlige ambassadeansatte.

– Et scenario er at Taliban inntar byen. Et annet scenario er at du begynner å få konflikter internt i regjeringen, hvor enkeltaktører vender seg mot regjeringen og slår seg sammen med Taliban, og at man får en uoversiktlig flerfrontskrig, sier Harpviken.

– Et tredje scenario er at situasjonen blir så uoversiktlig at det gir rom for kriminelle grupper, med kidnapping og slikt. Da vil ambassadepersonell være høyaktuelle mål, sier han.

Taliban møter lite motstand

På et pressemøte i Oslo fredag var utenriksministeren tydelig på at Taliban møter lite motstand, og at regjeringsstyrker flere steder overgir seg.

Prio-direktør Kristian Berg Harpviken er ikke overrasket over at Norge og andre land evakuerer ambassadeansatte. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Det stemmer veldig godt med meldingene fra Afghanistan, det er delvis overraskende at hun er så direkte på det. Men samtidig er det nesten ikke mulig å forklare det som har skjedd uten å anerkjenne at det er den sentrale faktoren, sier Harpviken.

– Det er ikke først og fremst Talibans militære styrke som fører til denne situasjonen, men regjeringsstyrkenes svakhet, sier han.

Verkebyll

Nettopp det er en verkebyll for Nato-land og Norge. Opptreningen av afghanske styrker har vært viktige. Norge har bidratt i opptreningen av konvensjonelle styrker og av antiterrorpolitiet i Kabul.

– For dem som har argumentert for at man har klart å bygge en velfungerende afghansk hær, får man svar nå. Det har vært et satsingsområde for Norge, sier Harpviken.

Det er særlig antiterrorpolitiet i Kabul som har vært en viktig oppgave for norske styrker. Harpviken sier opptreningen har vært en suksess i den forstand at antiterrorpolitiet har gjort det mulig å bedrive politikk i hovedstaden.

– For regjeringen er dette de viktigste styrkene de har. Man vet at de brukes på mye forskjellig. Jeg tror at Norge gjør det de kan for å følge med på hvordan de styrkene blir brukt framover, sier Harpviken.

Sender ferske styrker

Den norske regjeringen vil ikke svare på spørsmål om hvordan evakueringen av ambassaden skal foregå, eller om vi sender nye styrker for å bistå i den.

USA sender over 3.000 spesialsoldater for å evakuere amerikanere, mens Storbritannia og andre land også sender ferske styrker. Det spekuleres på hvorvidt disse styrkene vil bistå i forsvaret av Kabul.

– Det er relativt mange folk det er snakk om, så det spørsmålet kommer umiddelbart opp. Men jeg tviler på at det er noe ønske om å bli stående med styrker på bakken, sier Harpviken.

– Det som er mer realistisk, er at USA viderefører luftstøtte til den afghanske regjeringen, legger han til.

Pakistans rolle

Samtidig pågår forhandlinger med Taliban på forskjellige nivåer. De fleste av nabolandene er i gang med det, noe som gir gruppen legitimitet. Pakistan spiller en viktig rolle.

– Det er ingen tvil om at Pakistan spiller en rolle, de har vært en viktig støttespiller for Taliban, men samtidig ser vi at regjeringen legger all skyld på Pakistan og sier at dette er en invasjon. Da fraskriver man seg ansvar og ser bort fra at Taliban er afghanere og har en viss støtte i folket, sier Harpviken.

– Vi vet at spenningen mellom pakistanske ledere på den siden og Taliban på den andre er stor. De siste dagene er det rapport om flere skikkelige bruduljemøter. Blant annet ønsker ikke Pakistan at Taliban skal gå så fort fram militært eller bruke vold mot folk som legger ned våpen og overgir seg, sier Prio-forskeren.

Taliban har så langt erobret minst 17 provinshovedsteder, og hevder de kontrollerer over 85 prosent av landet.

Frammarsjen etter Natos tilbaketrekking har ført til at mange er drept, og hundretusener er drevet på flukt.