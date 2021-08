Barer, restauranter, nattklubber, kinosaler og treningssentre er blant stedene der bevis på fullvaksinering må vises fram fra 20. august i California-storbyen.

– Hvorfor gjør vi dette? Det er for å beskytte arbeiderne, for å beskytte barna, og for å beskytte dem som ikke kan bli vaksinert, sa ordfører London Breed på en pressekonferanse torsdag.

Regelen vil ikke gjelde barn under tolv år, da de ikke får vaksine i USA. I alt 77 prosent av de 900.000 som bor i San Francisco, har fått minst én vaksinedose, og 71 prosent er fullvaksinert.

Det hvite hus har støttet opp om krav om vaksinering, som ligger an til å bli innført i flere byer. Forrige uke kunngjorde New York-ordfører Bill de Blasio at storbyens innbyggere fra september må ha fått minst én vaksinedose for å benytte seg av innendørsaktiviteter.

Ifølge lokale medier vurderes noe lignende i den populære turistbyen New Orleans i delstaten Louisiana sør i USA.