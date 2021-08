Justin Trudeau ventes å utlyse nyvalg i september

Hensikten er angivelig å skaffe seg flertallet av setene i nasjonalforsamlingen. For to år siden kom Det liberale partiet til kort, og Trudeau er dermed avhengig av støtte fra opposisjonen for å få flertall for sin politikk.

Canada er et av landene i verden der størst andel av befolkningen er fullvaksinert, og Trudeau ønsker nå å utnytte det faktum at han har håndterte koronakrisen på en god måte.

Statsministeren er mindre populær enn han var ved valget for seks og to år siden, men hans regjerings håndtering av koronapandemien er i stor grad regnet som en suksess.