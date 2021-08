TMZ: Britney Spears' far sier fra seg formynderskapet over datteren

Nyhetsstedet viser til rettsdokumenter der Jamie Spears sier at han «ikke tror at en offentlig kamp med hans datter over hans tjenester som hennes verge vil være i hennes beste interesse».

– Selv om han bestrider den uberettigede begjæringen om å fjerne ham som verge, har Jamie Spears til hensikt å samarbeide med domstolen og datterens nye advokat for å forberede en ordnet overgang til en ny verge, står det i rettdokumentene TMZ siterer.