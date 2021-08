Frankrike har stanset deportasjoner til Afghanistan

Innenriksdepartementet opplyser til nyhetsbyrået AFP torsdag at den nye praksisen ble innført tidlig i juli. Også Tyskland og Nederland har satt deportasjonene til Afghanistan på pause.

Afghanere sto i 2020 for brorparten av asylsøknader i Frankrike, med 8.886 søknader.

21. juli ble det kjent at Norge har midlertidig stanset tvangsreturer til Afghanistan. Det skjedde etter at Kabul-regjeringen ba Europa innstendig om å stanse returene i tre måneder som følge av de voldsomme kampene i landet. Taliban-opprørere erobret torsdag sin tiende provinshovedstad på under en uke.