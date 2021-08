WHO-topp: Mulig at pandemien startet med ansatt på laboratorium

Peter Embarek understreker overfor dansk TV2 at han ikke har sett noe som beviser denne teorien. Men han mener den er relativt sannsynlig og bør undersøkes nærmere.

– En medarbeider som ble smittet ute i felten ved å ta prøver, er en av de sannsynlige hypotesene, sier Embarek. Han ledet WHOs ekspertgruppe som besøkte den kinesiske byen Wuhan i februar i år.

Etter besøket sa WHO at det var «ekstremt usannsynlig» at koronaviruset stammet fra et av laboratoriene i Wuhan. Nå sier Embarek at han egentlig ønsket formuleringen «usannsynlig» – og at «ekstremt» ble tilføyet som et kompromiss etter kinesisk press.

Markedet i Wuhan

Kinesiske myndigheter har gjentatte ganger avvist at pandemien kan ha begynt med en feil begått på et av laboratoriene i Wuhan.

At koronaviruset opprinnelig oppsto hos flaggermus, har vært en sentral teori helt siden starten av pandemien. Én mulighet er at flaggermus smittet et annen dyreart som selges på det mye omtalte markedet i Wuhan.

Embarek peker på at den mest aktuelle flaggermusarten ikke lever i Wuhan-området. Men man vet at ansatte ved byens laboratorier har hatt tett kontakt med denne typen flaggermus.

Flyttet i 2019

Under et besøk på et av laboratoriene – som drives av kinesiske smittevernmyndigheter – spurte Embarek hvor lenge forskerne hadde holdt til i dagens lokaler. Han fikk som svar at de hadde flyttet dit i starten av desember 2019.

Dette er omtrent på samme tid som noen av de første smittetilfellene ble knyttet til markedet i Wuhan. Og de nye laboratorielokalene ligger bare 500 meter fra markedet.

Embarek sier at en slik flytteprosess er et «forstyrrende element» som blant annet innebærer flytting av virussamlinger fra ett sted til et annet.

Overlappende teorier

Den danske WHO-toppen sier kinesiske myndigheter var lite villige til å diskutere den såkalte laboratorie-teorien under ekspertenes besøk i Wuhan.

I etterkant av besøket sa Embarek på en pressekonferanse at WHO ikke anbefalte nærmere undersøkelser av denne teorien. I dag understreker han at ulike teorier kan være delvis overlappende – blant annet laboratorieteorien og teorien om direkte smitte fra flaggermus til menneske.

En grundigere undersøkelse av pandemiens start er trolig avhengig av samarbeid fra kinesiske myndigheter. De har så langt avvist muligheten for et nytt WHO-besøk i Wuhan.