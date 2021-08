Nord-Sverige blir rødt på EUs smittekart

ECDCs risikovurdering er med på å danne grunnlaget for Folkehelseinstituttets (FHI) smittekart, men det er ingen automatikk i at konklusjonen blir den samme. FHI henter inn egne nasjonale tall fra Sverige, Danmark og Finland og deler dessuten for eksempel Sverige i større regioner.

FHI oppdaterer fredag sine kart, som viser hvilke land og regioner der det er ekstra koronakrav ved innreise til Norge. Basert på dette fatter regjeringen en endelig beslutning samme dag, før endringene trer i kraft fra mandag.

Dersom man kommer til Norge fra en oransje eller rød region, er kravet blant annet at man må i innreisekarantene. Dette gjelder imidlertid ikke fullvaksinerte eller de som har gjennomgått koronasykdom de siste seks månedene. Når et land er mørkerødt, må en i tillegg gjennomføre deler av karantenen på karantenehotell.