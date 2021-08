Skogbrannsesongen nærmer seg i Brasil – frykter store ødeleggelser

Mens skogbrannsesongen i Europa, som har ført til stor ødeleggelse i flere land, snart nærmer seg slutten, er Brasil helt i av starten av sin skogbrannsesong.

I Brasil er de fleste skogbranner menneskeskapte og blir ofte startet på ulovlig vis av folk som vil utnytte land til holde kveg eller gro avlinger.

Forskningssjef Ane Alencar ved forskningsinstituttet IPAM sa på en konferanse i juli at det i år har vært færre branner enn vanlig som følge av kjøligere vær. Men avskogingen er på samme nivå som tidligere år, fastslår hun. Det betyr tørre områder der branner kan spre seg.

– Jeg er bekymret for de kommende månedene. Når den kalde fronten forsvinner, vil vegetasjonen være tørrere, og så vil temperaturene øke. Jeg er ikke sikker på at de som hogger skog, ikke vil tenne på, sa hun.

Mye ødeleggelse

Brasil har verdens største regnskogområde, Amazonas, og verdens største våtmarksområde, Pantanal. I 2019 og 2020 har branner i områdene skapt stor ødeleggelse.

I år det ser det ut som at det er Cerrado-savannen, som strekker seg over vestlige og indre deler av Brasil, som kan bli hardest rammet. I løpet av de første sju månedene i 2021 har allerede et område på størrelse med Nordland blitt ødelagt.

8.712 kvadratkilometer med skog, et område som nesten tilsvarer Rogaland, ble ødelagt i Amazonas mellom august 2020 og juli i år, ifølge det brasilianske forskningsinstituttet INPE.

Sendt soldater

Bolsonaro har sendt soldater til flere delstater i Amazonas for å bekjempe ulovlig avskoging av regnskogen. Avgjørelsen kom etter den verste tørken i Brasil på nesten 100 år.

Soldatene skal være i delstatene Para, Amazonas, Mato Grosso og Rondônia fram til slutten av august. De skal passe på for å begrense ulovlig hogst og annen aktivitet som ødelegger regnskogen.

Visepresident Hamilton Mourão sa i juni at anvendelsen av soldatene kan bli utvidet med to måneder. Det er tredje gang Bolsonaro sender soldater til Amazonas. Det siste oppdraget endte i april.

Brant mye i fjor

Over 90 prosent av områdene i Pantanal der det brant mest i 2020, ble imidlertid oppdaget etter at det ble innført et forbud mot å bruke ild utendørs, ifølge Instituto Life i delstaten Mato Grosso.

– Følelsen av straffrihet er veldig høy. Håndhevingen er langt under hva som er nødvendig, sier Vinícius Silguiero, som jobber ved instituttet.

Halvparten av Mato Grosso-delstaten er Amazonas, og delstatsmyndighetene har begynt å samarbeide med regjeringen om en felles innsats. Delstaten har også kjøpt et helikopter og skal bruke et titalls fly for å kjempe mot flammene.

I fjor ble rundt 15.000 kvadratkilometer ødelagt av branner i Pantanal, noe som tilsvarer rundt 27 prosent av området. Det er den største årlige ødeleggelsen siden registreringer begynte i 2003.

– Størrelsen på disse brannene i fjor gjorde at folk ble oppmerksomme på individers ansvar. I år har man fått med seg mange flere byer, bønder, men også urfolkssamfunn, sier Lazzaretti.

Ødelagt mye

I 2020 ble det rasert 10.800 kvadratkilometer regnskog i Brasil, det høyeste tallet på tolv år. Etter at Bolsonaro kom til makten i 2019, har avskogingen i den brasilianske delen av Amazonas økt kraftig.

Amazonas utgjør rundt halvparten av verdens tropiske regnskoger, som er blant vegetasjonsformene som er mest effektiv i å fange opp CO2.

Klimaforsker Carlos Nobre sier at Amazonas nærmer seg et vippepunkt, og at regjeringen ikke har endret tilnærming på en tilfredsstillende måte.

– De som begår disse kriminelle handlingene, har ikke vist tegn til bekymring for at håndhevingen kan bli strengere. De føler seg fortsatt sterke, sier han.

Bolsonaro har gjort det klart at han vil satse på landbruk og annen næringsvirksomhet i regnskogen, ikke miljøvern.