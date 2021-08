New Zealand vil åpne grensa neste år

Grensa har vært stengt for alle unntatt fastboende og statsborgere siden mars 2020. Det ble åpnet for innreise fra nabolandet Australia i april, men etter flere coronautbrudd der ble grensa stengt på ny i juli.

Ifølge Ardern vil alle som kan få vaksine, få muligheten fra 1. september, tre måneder tidligere enn først antatt.

– Jeg har tidligere sagt at grensa har fungert som en kollektiv rustning for New Zealand og beskyttet oss mot viruset. Trikset med vaksinering er at vi alle får en egen rustning, som betyr at vi kan lene oss mindre på grenserestriksjoner, sa Ardern.

Ettersom vaksineringen skyter fart, kan en gradvis gjenåpning av grensa begynne, la hun til.

Det vil innføres forskjellige retningslinjer for dem som vil ha innreise, basert på smittesituasjonen i landene de kommer fra.

Fullvaksinerte som kommer fra lavrisikoland, vil kunne komme inn i New Zealand uten å måtte gå i karantene, mens dem fra land der risikoen er middels, må isolere seg eller gå i karantene i en kortere tidsperiode.

Uvaksinerte, eller folk som kommer fra høyrisikoland, må belage seg på 14 dager i karantene.

I New Zealand, et land med 5 millioner innbyggere, er det registrert bare 2.548 smittetilfeller. 26 dødsfall er registrert som følge av covid-19.