Kakebit fra Charles og Dianas bryllup solgt for over 20.000 kroner

Kakestykket er dekket av et marsipanlag og pyntet med Windsor-slektens våpenskjold i gull, sølv, rødt og blått. Bryllupet var 29. juli 1981.

Stykket ble gitt til Moya Smith, som var medlem av dronningmorens hudholdning i Clarence House. Hun oppbevarte det i en kakeboks med en håndskrevet beskjed på lokket: Behandles med forsiktighet – bryllupskaken til prins Charles & prinsesse Diana.

Smiths familie solgte det til en samler i 2008, men det har igjen blitt auksjonert bort. Kakestykket ble auksjonert bort på et auksjonshus i Cirencester i Gloucestershire, og det var ventet at det ville gå for mellom 300 og 500 pund.

Det var en kjøper fra Midtøsten som over nettet vant budrunden og stakk av med kakestykket.

– Det ser ut til å få mye større oppmerksomhet enn da vi solgte et Charles og Diana-takkekort for 13 år siden, sier auksjonarius Chris Albury.

Han sier kakestykket er i utmerket stand, men anbefaler ikke at det spises.